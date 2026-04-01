İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “2026 suçla mücadelede yeni bir sayfa olacak”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmasına A Milli Futbol Takımı’nın başarısını kutlayarak başladı:

“Öncelikle dünkü başarısından dolayı, bize böyle bir milli gurur yaşattıklarından dolayı Milli Takımımıza teşekkür ediyorum. 24 yıl sonra inşallah tekrar dünya kupalarında yeniden mücadele edebileceğiz.”

Terörle mücadelede yeni dönem

Milli heyecanın ardından terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Bakan Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık kurumsallaştığını vurguladı:

“Terörsüz Türkiye hedefi, muhterem Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve dirayetiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de güçlü desteğiyle şekillenen bir Cumhur İttifakı iradesidir. Zaman içerisinde bu irade, milletimizin beklentileriyle de örtüşmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bir karşılık bulmuş ve nihayetinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da bu konuda Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında güzel bir çalışma yürütmüştür. Bu irade, nihayetinde devletimizin bir politikası haline dönüşmüştür; artık bugün bir devlet politikası haline geliyor. Bu süreçte işin meclis boyutu vardı, meclis boyutunu Meclis Başkanımız ve komisyon yürüttüler. Yürütme kısmında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında; Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız güzel bir süreç yürüttüler, güzel başarılı çalışmalara imza attılar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu çalışmalara güçlü bir şekilde destek veriyoruz.”

Sokak çeteleri ve uyuşturucuya karşı kararlılık

Göreve geldiği günden bu yana sahada yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirten Çiftçi, 2026’nın suç örgütleriyle mücadelede kritik bir yıl olacağını söyledi:

“Şimdi ben göreve başlayalı yaklaşık 1,5 ay oldu. 1,5 aydır İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyorum. Göreve başladığımız dönemlerde 2026 yılını sokak çeteleri ile mücadele yılı ilan etmiştik. Bununla beraber başladık. Sadece sokak çeteleri ile değil, aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele yılı da. Yani benden önce de zaten bu çalışmalar vardı. Bu mücadele devam ediyordu. Biraz daha çalışmalara yoğunluk kazandıracağız. Daha da sahayı baskılamaya devam edeceğiz, operasyonlarımızı arttıracağız. Biz istiyoruz ki yani sokaklarımızda herhangi bir şekilde sokak çeteleri istedikleri gibi at oynatamasınlar. Yani bu konuda insanımızı huzursuz etmesinler.”

Sosyal medya aracılığıyla halkı tedirgin eden kişilere değinen Bakan Çiftçi, “Bu noktada biz 2026 yılında sokak çeteleri ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Yani bunu mutlaka ilerleyen dönemlerde insanımız da görecek. Mesela geçtiğimiz hafta itibariyle 81 ilimizde toplamda 350 kişinin gözaltına alındığı büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bunu yaptı. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Operasyonlarımızı devam edecek. Sokak çetelerine, uyuşturucu baronlarına veya bunun ticaretini yapan kişilere sahada, alanda yer bırakmayacağız. Mesela bu sene yine yılbaşından bugüne kadar bu 3 aylık dönem içerisinde sokak çetelerine yönelik olarak toplamda 215 sokak çetesine 581 operasyon gerçekleştirdik. Tabii önümüzdeki dönemde de bunların finans kaynaklarına, lojistik ağlarına, silahlı yapılanmalarına ve sosyal medya uzantılarına karşı da mücadeleyi daha da büyüterek devam edeceğiz. Gayemiz burada vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini sağlamak. Biz İçişleri Bakanlığıyız. Vatandaşımızın huzurundan, güvenliğinden, birinci derece can ve mal güvenliğinden biz sorumluyuz. Dolayısıyla sokakta suçtan dolayı güç devşiren her tür çete, yapı, oluşum her neyse karşılarında İçişleri Bakanlığımızı, devletimizin kararlı gücünü bulacak, bulmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede sınır tanımayan operasyonlar

Uyuşturucuyla mücadelenin küresel boyutta sürdüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, dikkat çeken bir anısını da paylaştı:

“Bu sene 2026 yılında 1 Ocak tarihinden 30 Mart tarihine kadar da uyuşturucu tacirlerine karşı, uyuşturucu baronlarına karşı bizim 13 bin 115 tane operasyonumuz oldu toplamda. Yani bu mücadeleyi de etkin bir şekilde yürütüyoruz. Sadece bunu yurt içinde de yürütmüyoruz. Yani uyuşturucuyla mücadele sadece bizim yurt içinde yürüttüğümüz bir mücadele değil. Yurt dışında da bunun mücadelesini yürütüyoruz.”

Uyuşturucuyla mücadelede son derece kararlı olduklarına değinen Mustafa Çifçi: “Mesela örnek vermemiz gerekirse, uyuşturucuyla bağlantısı olan ama yurt dışına kaçmış olan, yurt dışında kırmızı bültenle aramış olduğunuz kişileri de yurt dışında yakalayıp onları da adalete teslim ediyoruz. Yani yurt içinde, yurt dışında nereye giderse gitsin, bununla mücadelemiz dünyanın neresine kaçarsa kaçsın sonuna kadar devam edecek. İrili ufaklı yani bu hap şeklinde sentetik ecza satanlar da olabilir veya büyük oranda yakaladığımız, ele geçirdiğimiz uyuşturucu maddeler de var. Ama biz bunun büyüğünü veya küçüğünü ayırt etmiyoruz. Hepsi topluma karşı yöneltilmiş bir tehdittir. Dolayısıyla bunun da tamamen kurutulması gerekiyor. Küçük, büyük ne kadar olursa olsun. O bizim için önemli değil. Ben Çorum Valiliğim döneminde haftanın bir günü çarşamba günleri halk günleri gerçekleştiriyordum. Bir defasında bir annemiz geldi görüşmek için. Oğlu uyuşturucu müptelası olmuş. Yani çok çarpıcı bir örnek olduğu için burada dile getirmek istiyorum. Yani çocuğunun, oğlunun uyuşturucu bulamadığı zamanlarda, işte para bulamadığı zamanlarda kendisine yaptığı muameleyi gösterdi bana. Böyle kolunu sıyırdığında ben kolunun mosmor olduğunu gördüm. Yani demek ki bir evlat annesini bunu yapabiliyorsa yani geldiğimiz noktayı düşünün. Yani bir evladın annesine yapamayacağı muamele yok demek ki. Onun için bu bizim açımızdan önemli bir problem, önemli bir sorun kaynağı. Biz de bununla mücadelede son derece kararlıyız.” şeklinde konuştu.

Trafikte hedef: sıfır can kaybı

Trafik güvenliğine yönelik uzun vadeli hedefleri paylaşan Çiftçi, yeni düzenlemelerin amacını şöyle açıkladı:

“Şimdi 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın çıkardığı, imzaladığı bir genelge ile bir strateji belgesi hazırlandı. Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi adı altında. Bu strateji belgesine göre bizim hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını ve ciddi yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltmak. 2030 yılına kadar hedef bu. 2050 yılına kadar da sıfıra indirmek, sıfır can kaybı.Yani dolayısıyla bizim hedefimiz trafikteki hem ölümlü yaralanmalı maddi hasarlı trafik kazalarını 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltmak, 2050 yılında da bunu tamamen sıfırlamak.”

APP plakalara sıkı denetim

Standart dışı plakaların ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirten Çiftçi, vatandaşlara uyarıda bulundu:

"Şimdi ekranlarda bir standart plakayı görüyoruz. Mesela Şoförler Odası tarafından basılan standart bir plaka bu şekilde. Burada standart bir plakada olması gerekenler de ekranda gözüküyor. Mesela mühür olması gerekiyor, dalgalı şerit olması gerekiyor, yansıtıcı zemin, reflektör diyoruz, onun olması gerekiyor. 2024 yılındaki değişikliklerden sonra TR hologramı, karekod ve bayrak hologramı gibi bir plakada bulunması gereken özellikler var. Bu standart ve kurallara uygun bir plaka. Biliyorsunuz plaka basma yetkisi de Şoförler Odasına verilmiş. Şimdi bazı plakalarda bu standart plakanın dışına çıkılıyor. Mesela bir görselde görüyorsunuz, Şoförler Odası kendisi bir ilan asmış. Orada ‘Özel kalıplı plaka basımı vardır’ diyor. Siz Şoförler Odasına gidiyorsunuz plaka bastırmaya, size iki tane tercih sunuluyor. Birisi standart plaka, birisi de bunun dışına çıkılmış olup da biraz daha kalın harflerle veya sayılarla yazılmış bir plaka. Bu da Şoförler Odası tarafından basılıyor. Bu ikinci plaka türü de. Bir Şoförler Odası tarafından basılan bir üçüncü plaka daha var. Onu ekranda gösteremiyoruz. Biz İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı olarak Şoförler Odası tarafından basılan standart veya standart dışı plakaları kabul ediyoruz. Niye? Çünkü vatandaş Şoförler Odasına gitmiş, plaka almak için kendisine iki tane seçenek sunulmuş, o da onlardan birini tercih etmiş. Bu plakanın üzerinde bütün güvenlik unsurları, mühür yer alıyor.”

Bakan Çifçi, APP plakaların sakıncasına değinerek şu açıklamada bulundu: “Vatandaş da tercihine göre birisi daha ucuz, diğeri biraz daha diğerine göre fiyatı yüksek, tercih etmiş. Biz bundan dolayı insanların, şoförlerin veya işte araç sahiplerinin cezalandırılmasını adil bulmuyoruz. Şoförler Odası kendisine bu şekilde bir imkan, tercih imkanı verdiğinden dolayı. Asıl işte problem olan plaka şu, sayılar mesela farklı, yönetmelikte bu şekilde tarif edilmemiş ve şu plakada gördüğünüz gibi herhangi bir mühür de yok. Bunu mesela siz herhangi bir tabelacıda, reklam firmasında veya internetten sipariş vermek suretiyle de bastırabiliyorsunuz. Bunda herhangi mühür yok, karekod yok, güvenlik işaretleri yok, yazı karakterleri arasında herhangi bir açıklık yok. Bunun sakıncası ne? Bunun sakıncası şu; bu plakalar terör eylemlerinde kullanılabiliyor, uyuşturucu naklinde kullanılabiliyor, düzensiz göçmen hadiselerinde, kaçakçılığında kullanılabiliyor. Çünkü bu plakaları EDS’ler veya PTS’ler, plaka tanıma sistemleri okuyamıyor, tanımlayamıyor. Dolayısıyla bunların da suçta kullanıldığı tespit edildiği için kanun koyucu bunları belli bir yaptırıma, müeyyideye bağlamış. Bunun cezası 140 bin lira. Kanun yürürlüğe girdi, 27 Şubat tarihinde. Bununla ilgili vatandaşımız mağdur olmasın diye çünkü bir anda Şoförler Odasına, noterlere, trafik şubelerine akın ettiler, mağdur olmasın diye 1 Nisan’a kadar süre vermiştik.”

Plakaların kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili bir husus olduğunu söyleyen Bakan Çifçi, “Dediğim gibi diğer plakalarda herhangi bir sorun yok. Şoförler Odasından alınanlarda ama az önce gösterdiğim APP plaka dediğimiz herhangi bir güvenlik unsurunu taşımayan, mührü olmayan plakaların bugün itibariyle değiştirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla benim sürücülerimize, araç sahiplerine tavsiyem, bu şekilde APP plaka kullananların hemen plakalarını değiştirmeleri. Değiştirmeleri için de adımları şu şekilde; bunlar sahte plaka olduğu için kolluğa gidip kayıp plaka veri girişi yapmaları gerekiyor. Çünkü bu gerçek bir plaka değil. Kayıp plaka veri girişi yapılıyor. Oradan notere gidiliyor, yeni plaka başvurusu yapılıyor. Oradan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalara, Şoförler Odasına gidilmek suretiyle standart plaka basımı yapılıyor ve aracına takılıyor. Bu şekilde olduğu takdirde hem vatandaşımız memnun hem de biz bundan dolayı vatandaşımızın canını yakmamış olacağız. Onun için lütfen vatandaşlarımdan istirhamım APP plaka kullananlar plakaların değiştirsinler. Çünkü bu iyi niyetli bir kullanım değil. Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili bir husus. Bazen şunları da işittiğimiz olmuştur toplumda; mesela vatandaşımız hiç gitmediği bir şehirden adına trafik cezası plakasına trafik cezası yazılmıştır. Niye? Sizin plakanızı birisi kopyalıyor, ikiz plaka diyoruz ona. Aracına takıyor, gidiyor başka yerlerde trafik kurallarını da ihlal ediyor ve sizin adınıza hiç kabahatiniz, günahınız olmadığı halde sizin adınıza trafik cezası geliyor. Şimdi soruyorum; kimin başına böyle bir şey gelse memnun olur ki? Yani bir başkası sizin plakanızı kullanacak, siz de bundan dolayı trafik cezasıyla muhatap olacaksınız.” şeklinde konuştu.

Araç içi sistemler için yeni düzenleme yolda

Sürücü dikkatini dağıtan unsurların önüne geçileceğini belirten Bakan, yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi:

“Toplumdaki huzursuzluk yaratan konulardan birisi de ses sistemleri ile ilgiliydi. Vatandaş genelde diğer trafik düzenlemelerini benimsedi, onların uygun olduğunu. Yani bu toplum vicdanında da bir karşılık buldu ama multimedya sistemlerinin veya çoklu ortamda deniyor. Bunlarla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bu da kafa karışıklığına sebebiyet veren konulardan birisi. Bununla ilgili kanun yönetmelikle bir düzenleme yapılacağını söylüyor. Burada da temel alınan, yani esas alınan husus şu: Görüntü sistemleri ile ilgili bir sürücünün görüş açısını etkilemeyecek. Bu ekran sistemleri, müzik sistemleri, ses ve görüntü sistemleri dediğimiz konu. İkincisi de sürücünün dikkatini dağıtmayacak. Bu ikisinin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş kanunda. Şu anda yönetmelik çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayının sonuna kadar da yönetmeliği çıkaracağız, bu ekran sistemleriyle, ses ve görüntü sistemleriyle ilgili. Dolayısıyla yönetmelik çıkarıncaya kadar bu konuda vatandaşlarımıza rehberlik yapmaya devam edeceğiz.”

Sokak hayvanlarında son durum

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Çiftçi, sokak güvenliği vurgusu yaptı: "Şimdi geçen sene önceki bakanımızın döneminde sokak hayvanları ile ilgili süreç başladı. Hepsi birlikte düşünüldüğünde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 75’i şu anda toplanmış durumda.”