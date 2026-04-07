İsrail, İran’ın ulaşım ağını hedef aldı: Köprüler vuruldu

İsfahan Valiliği, stratejik öneme sahip bir demir yolu köprüsünün doğrudan hedef alındığını ve saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığını açıkladı. Aynı saatlerde İran devlet televizyonu da Kum Valiliğine dayandırdığı haberinde, Kum kenti yakınlarında iletişim hatları üzerinde bulunan bir köprünün vurulduğunu duyurdu. Kum Valiliği’nin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kum kentinin dışında ve eyaletin batısında bulunan kentin iletişim hatları üzerindeki köprülerden biri, Amerikan-Siyonist düşman füzeleriyle saldırıya uğradı."

Saldırıların ardından bölgede ciddi tahribat oluştuğu bildirildi. Can kayıplarına ilişkin net bir bilanço ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. ABD ve İsrail’in İran genelinde sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının, bölgedeki gerilimi her geçen saat daha da artırdığı değerlendiriliyor.



