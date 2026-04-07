Bakan Kurum: “Hepsi sosyal konut, hepsi milletimizin”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da hayata geçirilen "İlk Evim - 250 Bin Sosyal Konut Projesi"ndeki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. TOKİ tarafından yürütülen projede, Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgeye odaklanan inşa süreci, afet konutlarının tamamlanmasıyla İstanbul’da yeniden hız kazandı.

Projenin İstanbul için önemine dikkat çeken Bakan Murat Kurum, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Hepsi sosyal konut… Hepsi milletimizin… 36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul’da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak. Burası Arnavutköy Sazlıbosna”

Sazlıbosna'da 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta toplam 36 bin 628 konutun inşası sürüyor. Proje kapsamında konutlar, dar gelirli hak sahiplerine 20 yıl vade ve uygun taksit imkanlarıyla teslim edilecek. 

TOKİ İnşaat Uzmanı Zafer İmece, yürütülen çalışmalarda 7/24 esasına geçildiğini vurgulayarak, "Projede 1.428 dükkanın yanı sıra 8 ilköğretim okulu, 2 lise, 2 aile sağlık merkezi ve 13 cami yer alıyor. Konutlarımızın tamamı radye temel ve tünel kalıp sistemiyle deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor. TOKİ olarak burada sadece konut değil aynı zamanda bir yaşam alanı kuruyoruz.” bilgisini paylaştı.

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
