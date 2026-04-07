Levent’te konsolosluk çevresinde silahlı çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Henüz nedeni belirlenemeyen olayda bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri çevreyi kısa sürede kontrol altına alarak geniş çaplı önlem aldı. Çatışma sırasında 2 polis memuru yaralandı.

Yayınlama Tarihi:
Emniyet güçlerinin müdahalesiyle 3 şüpheli etkisiz hale getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerden 2’sinin öldüğünü, 1’inin ise yaralı yakalandığını açıkladı. Yaralı polislerin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgede güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.” 

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırının detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. 1 terörist öldürüldü 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani konsoloslukta yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Tamamı da etkisiz hale getirildi. 1'i ölü olarak 2 kişi de yaralı olarak ele geçirildi. Saldırganların araçla olay yerine geldiği tespit edildi."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri ve Türkiye’ye giriş güzergahlarına ilişkin dikkat çeken bilgilere şu sözlerle yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."


 

