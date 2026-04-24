Yerli hızlı tren 225 km/s hıza ulaştı: Testlerde kritik eşik aşıldı

TÜRASAŞ tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren, test sürecinde önemli bir performans ortaya koyarak raylı sistemler teknolojisindeki ilerlemeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Devam eden dinamik yol testlerinin özellikle ikinci gününde elde edilen sonuç, projenin teknik yeterliliğini de ortaya koydu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında test sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, gelinen noktaya ilişkin değerlendirmede bulundu:

“Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye’nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı.”

Söz konusu testlerin başarıyla tamamlanması, yerli hızlı trenin kısa süre içinde Türkiye genelindeki hatlarda yolcu taşımacılığına başlamasının önünü açan kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. İşletme hızı olarak belirlenen 225 kilometreye kısa sürede ulaşılması ise projenin hem teknik yeterliliğini hem de güvenlik açısından güvenilirliğini ortaya koyan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bakan Uraloğlu, elde edilen bu başarıyı teknolojik bir milat olarak nitelendirerek şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz, şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından, ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz.”

Türkiye’nin yüksek hızlı demir yolu vizyonunda stratejik bir rol üstlenen proje, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlarken raylı sistemler alanında ülkeyi üretici konuma taşıyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim ve işletme aşamasına geçilmesi planlanan Milli Elektrikli Hızlı Tren’in, ulaşım altyapısında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturması bekleniyor.