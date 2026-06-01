Bakan Kurum: “Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu”

Deprem riskine karşı İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tamamlanan projelerden biri olan Ataşehir Şerifali Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri yeni konutlarına kavuşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla bölgedeki eski yapı stoku yenilenerek modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından Ataşehir Şerifali’de bulunan İmar İskan Bloklarının dönüşüm süreci tamamlandı.

Toplam 260 bin metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında 3 etap halinde 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel sistemiyle ve yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen konutlar, gerçekleştirilen kura süreçlerinin ardından etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yeni evlerine taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönüşüm çalışmalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurum, paylaşımında, “Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali’de 1442 konutu dönüşümle yeniledik.” ifadelerini kullandı.

“Biz, ‘Devlet baba’ dedik”

Projeden yararlanan hak sahiplerinden Muhammed Aydın, eski yapıların yenilenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Yenilenmesi gerekiyordu. TOKİ devreye girdi, binalarımız yenilendi. Büyük bir deprem bekleniyor İstanbul’da. Olması gerekeni şu anda devlet yapıyor. Biz, ‘Devlet baba’ dedik. Hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Binalarımız bir an önce yıkılıp teslim edildi. Evlerimize taşıncaya kadar kiralarımız da ödendi. Hiçbir mağduriyet yaşamadık.”

Aydın, proje sürecinde sunulan imkanlara da dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“TOKİ, her şeyi düşünüyor. Sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. Otoparkı, çevre düzenlemesi, bacaların güvenliği gibi şeyleri de düşünüyor. Hayatımızdan, ailemizden daha kıymetli değil. Göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Bir bakmışlar, bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar.”

“Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor”

Hak sahiplerinden Mehmet Şener de dönüşümün önemine işaret ederek, deprem güvenliği açısından yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Şener, projeye ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerinin hepsini 2 senede yaptı. Tam depreme dayanıklı. Herkes gözünü kapatıp uyusun. Allah’ın izniyle bir şey olmaz.”