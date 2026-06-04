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AjansHaber Gündem Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama

Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin boşanma sonrası “süresiz nafaka” uygulamasına ilişkin iptal kararının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, kararın adalet ve hakkaniyet ilkeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

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Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’ndaki “süresiz nafaka” düzenlemesini iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, kararı “adalet ve hakkaniyet adına kıymetli” bulduklarını belirterek yeni yasal düzenleme için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Adil ve dengeli model  vurgusu

Gürlek, boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal dengeyi gözeten bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.”

Yeni yasal düzenleme geliyor

Bakan Gürlek, AYM’nin iptal kararına ilişkin değerlendirmesinde yeni düzenleme mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki ‘süresiz nafaka’ düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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