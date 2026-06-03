03 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:28 Türkiye’nin 1954 Dünya Kupası’na uzanan yolu: Üç maç ve bir kura
16:02 İstanbul, “Sıfır Atık Forumu” ile küresel çevre diplomasisinin merkezi olacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji arz güvenliği artık bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir"
13:36 Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "20 yıllık faili meçhul dosya DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı"

Bakan Gürlek: "20 yıllık faili meçhul dosya DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun’un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Gürlek: "20 yıllık faili meçhul dosya DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun’un Bafra ilçesinde yaklaşık 20 yıldır faili meçhul olarak kalan bir olayın yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, 2006 yılında bulunan ancak kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yapılan incelemeler sonucunda yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Olayın aydınlatılmasında Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının önemli rol üstlendiğini vurgulayan Gürlek, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır.”

“1000 kişilik kayıp listesi iğneyle kuyu kazar gibi incelendi”

Soruşturma kapsamında kapsamı genişletilen araştırmalar yürütüldüğünü belirten Gürlek, ekiplerin çok sayıda kayıp dosyasını detaylı şekilde inceleyerek sonuca ulaştığını ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.”

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirterek şunları kaydetti:

“Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.”

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
Bahçeli, İçişleri ve Adalet bakanlarını kabul etti
Bahçeli, İçişleri ve Adalet bakanlarını kabul etti
#Gündem / 02 Haziran 2026
Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis ve siber suç şebekelerine büyük darbe vuruldu”
Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis ve siber suç şebekelerine büyük darbe vuruldu”
#Gündem / 02 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ergün’ün ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ergün’ün ailesine başsağlığı diledi
Gündem
Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları
Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları
Bakan Kurum: "COP31, Türk iş dünyasının yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olacak"
Bakan Kurum: "COP31, Türk iş dünyasının yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.