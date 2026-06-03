Bakan Gürlek: "20 yıllık faili meçhul dosya DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun’un Bafra ilçesinde yaklaşık 20 yıldır faili meçhul olarak kalan bir olayın yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, 2006 yılında bulunan ancak kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yapılan incelemeler sonucunda yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Olayın aydınlatılmasında Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının önemli rol üstlendiğini vurgulayan Gürlek, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır.”

“1000 kişilik kayıp listesi iğneyle kuyu kazar gibi incelendi”

Soruşturma kapsamında kapsamı genişletilen araştırmalar yürütüldüğünü belirten Gürlek, ekiplerin çok sayıda kayıp dosyasını detaylı şekilde inceleyerek sonuca ulaştığını ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.”

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirterek şunları kaydetti:

“Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.”