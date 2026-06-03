Bakan Kurum: "COP31, Türk iş dünyasının yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olacak"

Bakan Kurum, “COP31 Business Forum-Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde iş dünyasıyla yakın iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Depremlerin ardından alınan kararların hayata geçirildiğini ifade eden Kurum, iş dünyasıyla birlikte birçok önemli projeye imza attıklarını belirtti.

Bakan Kurum, COP31 sürecini yalnızca uluslararası bir iklim zirvesi olarak görmediklerini belirterek, “Biz COP31’i bir uluslararası zirve olmanın yanı sıra, reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un bu iş birliğinin somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, “Togg, çevreci, iklim dostu ve yeni nesil teknolojinin en güzel örneklerinden biri oldu.” ifadesini kullandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında da kamu ve özel sektörün ortak çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Kurum, COP31 hazırlıkları çerçevesinde yeni bir iş birliği dönemine girdiklerini söyledi.

TOBB, COP31 sürecinde iş dünyasını temsil edecek

COP31 hazırlıklarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyası temsilciliği talebiyle başladığını aktaran Kurum, TOBB’a resmi elçilik görevinin verildiğini belirtti.

TOBB’un iş dünyasının önceliklerini belirleyerek ulusal paydaş ağını oluşturacağını kaydeden Kurum, kurumun farklı paydaşlar arasında koordinasyon sağlayacağını ifade etti.

İş dünyasının COP31’e etkin katılımının önemine değinen Kurum, bunun Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde küresel politika yapım mekanizmalarında daha güçlü yer almasını sağlayacağını dile getirdi.

“Bütün dünyaya, diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz”

Türkiye’nin COP31 vizyonunu “Geleceğin COP’u: Uygulama COP’u” yaklaşımı üzerine kurduğunu belirten Kurum, iklim politikalarında yeni taahhütlerden çok mevcut hedeflerin uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu kapsamda tüm ülkelere ulusal iklim planlarını ve şeffaflık raporlarını Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde sunmaları çağrısında bulunduklarını aktaran Kurum, iklim finansmanı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

Kurum, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bütün dünyaya, diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31’de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temeline oturtuyoruz.”

COP31 Eylem Gündemi’nin 10 başlık altında şekillendirildiğini ifade eden Kurum, sıfır atık, döngüsel ekonomi, temiz enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayileşme, iklime dayanıklı şehirler, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği gibi alanların öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

“En büyük zorluk, teknolojiye erişim ve uygun maliyetli finansman”

Kopenhag’da düzenlenen İklim Bakanları Toplantısı’nda hükümetlerden özel sektöre kadar tüm paydaşların beklentilerini dinlediklerini belirten Kurum, yeşil dönüşüm sürecinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin teknoloji ve finansman erişimi konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın küresel ticarette yeni bir dönemi başlattığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

“Biz, bu dönüşüm sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluğun da teknolojiye erişim ve uygun maliyetli finansman olduğunu çok iyi biliyoruz. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları bu.”

Özel sektör ile finans kuruluşlarının iklim eylemine daha güçlü katılım göstermesinin önemine işaret eden Kurum, uluslararası iklim finansmanına erişimin de bu sayede kolaylaşacağını söyledi.

Özel sektöre somut proje çağrısı

COP31’in yalnızca devletlerin yürüttüğü bürokratik bir süreç olmayacağını vurgulayan Kurum, iş dünyasının sürecin merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

Özel sektör temsilcilerine somut proje ve iş modelleriyle sürece katkı sunmaları çağrısında bulunan Kurum, bilimsel politikaların sahada yatırıma ve dönüşüme dönüşmesinde iş dünyasının kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Binalarda enerji verimliliği uygulamaları ile yeşil dönüşüm sertifikasyon süreçlerinin önemli yatırım alanları oluşturduğunu dile getiren Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Gelin, COP31’e kadar gözbebeğimiz Türk özel sektörünün yeşil dönüşüm taahhütlerini, iyi uygulama örneklerini ve ihtiyaç duyduğu finansman/politika araçlarını hep birlikte ortaya koyalım. İklim eylemini sadece çevre politikası değil, dünyanın geldiği noktada rekabetçilik, ihracat, teknoloji, istihdam ve kalkınma politikası olarak görelim. Sizlerin bu anlayışı iş dünyasına taşımanızı ve özel sektörün somut taahhütlerini COP31 gündemine hazırlamasını önemsiyoruz.”