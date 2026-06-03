Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi: Tanju Özcan dahil 19 sanık 6 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı müşteki kurumlar arasında yer alırken, dosyada 41 mağdur bulunuyor. Sanıklardan 6’sı tutuklu yargılanıyor.

Soruşturma süreci

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat’ta başlatılan “irtikap” soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Tanju Özcan’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmıştı.

Daha sonra yapılan itirazlar sonucunda Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Öte yandan, “rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal’a ilişkin dosya da mevcut dosyayla birleştirildi.

Tanju Özcan hakkında istenen ceza

İddianamede Tanju Özcan’ın;

6 kez “icbar suretiyle irtikap”,

3 kez “irtikaba teşebbüs”,

34 kez “nitelikli dolandırıcılık”,

1 kez “rüşvet”

suçlarından yargılanması talep edildi.

Savcılık, Özcan hakkında toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Diğer sanıklara yönelik talepler

İddianamede, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can’ın 5 kez “icbar suretiyle irtikap” ve 2 kez “irtikaba teşebbüs” suçlarından 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında ise;

6 kez “irtikap suçuna yardım”,

3 kez “irtikap suçuna yardıma teşebbüs”,

34 kez “nitelikli dolandırıcılık”

suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan diğer sanıklar hakkında da isnat edilen suçlara göre değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

Yargılama 6 Temmuz’da başlayacak

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu. 19 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 6 Temmuz’da Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Sanıklar hakkındaki suçlamalar yargılama sürecinde değerlendirilecek olup, haklarında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.