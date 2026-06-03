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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "İstanbul’da yargı kapasitesini artırıyoruz"

Bakan Gürlek: "İstanbul’da yargı kapasitesini artırıyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelerek yargı hizmetlerinde yürütülen çalışmalar ve yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Gürlek: "İstanbul’da yargı kapasitesini artırıyoruz"

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında önemli adımlar atıldığını belirterek e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi.

E-duruşma uygulamasının kapsamı genişletildi

E-duruşmaların halihazırda yaygın şekilde uygulandığını ifade eden Gürlek, bazı dava türlerinde kapsamın genişletildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık.”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine iki yeni iş dairesi

Haziran ayında yayımlanacak hakim ve savcılar yaz kararnamesine ilişkin de bilgi veren Gürlek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki yeni iş dairesinin kurulacağını açıkladı.

İstanbul’daki yargı teşkilatının güçlendirileceğini vurgulayan Gürlek, hakim ve savcı sayısının artırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“6 istinafta daire var. İş dairesi. 2 iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını artırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul’a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki bütün daire sayılarını artırıyoruz.”

İstişare toplantılarının geleneksel hale geldiğini ifade eden Gürlek,toplantıların verimli geçtiğini kaydetti.

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