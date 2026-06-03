Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açıyor

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler nezdinde küresel bir çevre hareketi haline gelen Sıfır Atık vizyonu, İstanbul’da geniş katılımlı bir buluşmaya dönüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli girişimlerinden Sıfır Atık Hareketi, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen festivalle yeni bir aşamaya taşınacak. Ulusal bir çevre seferberliği olarak başlayan hareket, küresel ölçekte örnek gösterilen bir dönüşüm modeli olarak toplumun farklı kesimleriyle buluşacak.

Çevre duyarlılığını ve sürdürülebilir yaşam kültürünü günlük hayatın parçası haline getirmeyi amaçlayan Sıfır Atık Festivali, dört gün boyunca enerji verimliliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, teknoloji, kültür, sanat ve eğitim alanlarında her yaştan ziyaretçiye yönelik etkinlikler sunacak.

Festivalde 1 milyon ziyaretçi hedefi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, konserler, etkinlikler ve atölyelerin yer alacağı festivale 1 milyon hemşehrisini beklediklerini bildirdi.

Festivalin enerji verimliliği ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmaya odaklandığını vurgulayan Ağırbaş, şu ifadelerde bulundu:

"Temel hedefimiz, enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek. Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden, birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak. Bu bağlamda sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. 100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak, çevre farkındalığını zihinlere nakledecek."

Ağırbaş, festival kapsamında sıfır atık bilincini toplumun hayatına yerleştirmeyi amaçlayan müze çalışmalarının yapılacağını belirtti. Festivalde ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) uluslararası çalışmaları yer alacak. Atıksız mutfak alanında mutfakta sıfır atığın yolları anlatılacak, enerji verimliliğine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul’un 39 ilçesinde 1500’den fazla etkinlik

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 1-7 Haziran tarihleri arasında kentin 39 ilçesinde 1500’ü aşkın etkinlik gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşların katılımıyla yapılacak çalışmalar, sıfır atık bilincinin şehir genelinde yaygınlaşmasına destek olacak.

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla hazırlanan festival, Anadolu’nun israf etmeyen ve kaynakları koruyan kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle bir araya getirecek. Ziyaretçiler, döngüsel ekonomi uygulamalarından karbon ve su ayak izi ölçümlerine, yapay zeka destekli deneyim alanlarından sürdürülebilir tarım çözümlerine kadar birçok alanda bilgi edinme ve deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Festival alanında geri dönüşüm atölyeleri, sanat dönüşüm çalışmaları, çocuk etkinlikleri, sürdürülebilir gastronomi uygulamaları ve çevre temalı sergiler ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak

Festival, çevre hassasiyetini organizasyon sürecine de yansıtacak. Etkinlik boyunca kullanılacak elektrik enerjisinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak ve bu durum uluslararası standartlarda sertifikalarla belgelenecek.

Bu yönüyle festival, dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olma özelliği taşıyacak.

Organizasyon için yeni bir alan inşa edilmedi, daha önce kurulmuş etkinlik altyapısının yeniden kullanılması tercih edildi. Bu sayede kaynak tüketimi azaltılırken karbon salımı ve malzeme israfının da önüne geçilecek.

Festivalde ayrıca Ceza, Buray, Sefo, Poizi, Emre Aydın, Sinan Akçıl, Rafet El Roman ve Mazhar Alanson gibi sanatçılar ziyaretçilerle buluşacak.