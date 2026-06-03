Uyuşturucu soruşturmasında bazı ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen şüphelilerden alınan kan, saç ve idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sürüyor.

Elde edilen ilk sonuçlara göre oyuncu Onur Tuna’nın testlerinde esrarın etken maddesi olan THC tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat’ın analizlerinde de THC bulgusuna rastlandı. Zehra Hanzade Gürkanlar’ın kan ve saç örneklerinde yapılan incelemelerde ise kokain metabolitlerinin bulunduğu belirtildi.

Dört kişinin sonuçları negatif çıktı

Soruşturma kapsamında adı geçen bazı isimlerin test sonuçlarının ise temiz çıktığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin’in kan, saç ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden biri olarak gösterilen ve kamuoyunda “ünlülerin doktoru” olarak bilinen Mehmet Rahşan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek diğer raporların dosyanın seyrini belirleyeceğini ifade etti.