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AjansHaber Gündem ABD, Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş’ı Türkiye’ye iade ediyor

ABD, Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş’ı Türkiye’ye iade ediyor

Gülistan Doku dosyasında “kilit isim” olarak anılan Umut Altaş’a yönelik yürütülen uluslararası süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş’ın, ABD’de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve Türkiye’ye iadesinin kabul edildiği açıklandı.

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ABD, Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş’ı Türkiye’ye iade ediyor

Umut Altaş hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de gözaltı kararı uygulanırken, ABD makamlarının iade sürecini başlattığı ve şüphelinin Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

ABD’de gözaltı ve iade kararı

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir ABD’de bulunduğu bilinen Umut Altaş, Amerikan kolluk kuvvetlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan resmi diplomatik ve adli temasların ardından ABD makamlarının, Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdiği belirtildi. Kararın ardından iade prosedürünün başlatıldığı ifade edildi.

Türkiye’ye getirilecek

İade sürecinin tamamlanmasının ardından Umut Altaş’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilerek ilgili adli mercilere teslim edilmesi bekleniyor.

Süreç tamamlandığında Altaş’ın, Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifade ve yargı sürecine dahil edileceği bildiriliyor.

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