ABD, Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş’ı Türkiye’ye iade ediyor

Umut Altaş hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de gözaltı kararı uygulanırken, ABD makamlarının iade sürecini başlattığı ve şüphelinin Türkiye’ye getirileceği bildirildi.
ABD’de gözaltı ve iade kararı
Edinilen bilgilere göre, uzun süredir ABD’de bulunduğu bilinen Umut Altaş, Amerikan kolluk kuvvetlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan resmi diplomatik ve adli temasların ardından ABD makamlarının, Altaş’ın Türkiye’ye iadesine onay verdiği belirtildi. Kararın ardından iade prosedürünün başlatıldığı ifade edildi.
Türkiye’ye getirilecek
İade sürecinin tamamlanmasının ardından Umut Altaş’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilerek ilgili adli mercilere teslim edilmesi bekleniyor.
Süreç tamamlandığında Altaş’ın, Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifade ve yargı sürecine dahil edileceği bildiriliyor.