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AjansHaber Gündem Yargıda ihtisaslaşma için 140 yeni mahkeme kurulacak

Yargıda ihtisaslaşma için 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı şekilde ulaştırılması amacıyla yeni mahkemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

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Yargıda ihtisaslaşma için 140 yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın artırılması amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında 1 ağır ceza mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 çocuk mahkemesi, 46 asliye ceza mahkemesi, 1 sulh ceza hakimliği, 4 infaz hakimliği, 36 asliye hukuk mahkemesi, 1 sulh hukuk mahkemesi, 5 asliye ticaret mahkemesi, 2 aile mahkemesi, 24 iş mahkemesi ve 16 tüketici mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkeme kurulacak.

Yargılamalarda sürenin kısaltılması hedefleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, alınan kararın yargı süreçlerinin daha etkin işlemesine katkı sağlayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yeni mahkemelerin faaliyete geçmesiyle birlikte dava yükünün azaltılması, uzmanlaşmanın artırılması ve yargı hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

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