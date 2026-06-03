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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüşecek

 Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında iki lider bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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