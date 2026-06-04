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AjansHaber Gündem Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Antalya 12. Aile Mahkemesinin başvurusu üzerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeyi görüştü.

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Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, boşanma sonrası yoksulluk nafakasının “süresiz” olmasına ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Oy çokluğuyla iptal

AYM, söz konusu düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Karara göre iptal, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Gerekçenin ise daha sonra yazılacağı bildirildi.

İlgili madde

Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi şu hükmü içeriyor:

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

#anayasa mahkemesi
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