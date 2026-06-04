Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, boşanma sonrası yoksulluk nafakasının “süresiz” olmasına ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Oy çokluğuyla iptal

AYM, söz konusu düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Karara göre iptal, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Gerekçenin ise daha sonra yazılacağı bildirildi.

İlgili madde

Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi şu hükmü içeriyor:

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”