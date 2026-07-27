Bakan Memişoğlu: "Türkiye, sağlık sektöründe üretim ve teknolojisinde farklı bir vizyon ortaya koyacak"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon’da düzenlenen “Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcileri İstişare Toplantısı”nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Memişoğlu, sağlık alanında yerli üretimin artırılmasının stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, kamu hastanelerinde yerli üretim tıbbi cihazların kullanımına hazır olduklarını söyledi:

“Sağlıkta yerli ürettiğiniz her şeyi kamu hastanelerinde ve sağlık sisteminde kullanmaya hazırız. Bunu kullanırken hepimizin kaliteyi ve insan sağlığını öncelikli hale getirmemiz gerekir.”

“Türkiye teknoloji geliştiren ve üreten ülke olmalı”

Türkiye’nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Memişoğlu, ülkenin yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti:

“Türkiye, üretimini, teknolojisini dünyaya örnek olacak şekilde geliştirmek zorunda. Bu dönüşümü sağlayacak sizler ve bizleriz. Sağlıkta sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmalıyız.”

Sağlık altyapısının dünya tarafından örnek alındığını belirten Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sektöründeki üretim kapasitesini artırabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi:

“Ülkemizde 60 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Çevre ülkelerimizi, komşu ülkelerimizi saydığımız zaman yüz yirmi milyar dolar. Bugün bunun yarısını Türkiye üretebilir.”

“Türkiye artık pazar değil, ortak olmak istiyor”

Türkiye’de 985 klinik çalışma ve 126 tıp fakültesi bulunduğunu aktaran Memişoğlu, kamu hastanelerinde yerli cihaz kullanım oranının yüzde 31’e ulaştığını ve bu oranın artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Stratejik öneme sahip 40’ın üzerinde tıbbi cihaz bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, yabancı yatırımcılara ortak üretim çağrısı yaptı:

“Türkiye’yi malzeme ve cihaz satılacak ülke değil, cihazı beraber üretebilecek bir ülke olarak görmenizi istiyoruz. Türkiye, artık bir pazar değil ortak olmak istiyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık sektörüne ilişkin yeni vizyon planını sunduklarını belirten Memişoğlu, şunları söyledi:

“Çok yakında Türkiye, sağlık sektöründe üretim ve teknolojisinde farklı bir vizyonu ortaya koyacak. O zaman da sizlerin daha büyük desteğinize ihtiyacımız olacak.”

“Enerjimizi üretime odaklı hareket etmeye taşıyoruz”

Konuşmasında dezenformasyona da değinen Memişoğlu, enerjilerini polemiklere değil üretime ve geleceğe yönlendirdiklerini belirterek sektör temsilcilerine birlikte çalışma çağrısında bulundu:

“Biz bunlarla uğraşmak ve cevap vermek istemiyoruz. Enerjimizi geleceğe, üretime odaklı, misyonuna ve vizyonuna göre hareket eden yapı ve düşünce tarzına taşıyoruz. Sizlerden de bunu istiyoruz. Çalışalım, üretelim, birlikte hareket edelim.”