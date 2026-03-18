Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mal varlığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gündeme getirilen mal varlığı iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sunulan belgelerin sahte olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, bu iddiaların temel amacının devam eden yargı süreçlerini manipüle etmek olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, "Özgür Özel'in birinci amacı burada asrın yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var." ifadelerini kullandı.

Sahte belge ve tazminat davası

Ortaya atılan tapu kayıtlarının ve ID numaralarının kendisine ait olmadığını belirten Bakan Gürlek, mal varlığının şeffaf olduğunu ifade etti. Gürlek, "İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak." diyerek hukuki süreci başlattıklarını açıkladı. 

