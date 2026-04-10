Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti’nin sütunlarından biri de kadın kollarımızdır"

İstanbul, önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. "Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği" temasıyla Bahçelievler’de gerçekleştirilen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı, Asya ülkelerinden çok sayıda kadın lideri ağırladı. Katılımcılar, toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı. Asya ülkelerinden çok sayıda kadın siyasi liderin hazır bulunduğu kabulde; ICAPP Kadın Kolları Başkanlığına seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Partili kadın milletvekilleri, kadın kolları üyeleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.

"Yarım asırlık yol arkadaşlığı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi kariyeri boyunca kadınlarla omuz omuza çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak, yarım asra yaklaşan siyasi hayatında kadınlarla birlikte yol yürümüş, yoldaşlık yapmış, dava arkadaşlığı yapmış, bundan da her zaman iftihar etmiş bir kardeşinizim. Bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız AK Parti'mizin üzerinde yükseldiği sütunlardan birisi de kadın kollarımızdır. Kuruluşumuzdan beri her seferinde açık ara ipi göğüslediğimiz tüm seçimlerde en güçlü desteği kadınlardan gördük."

AK Parti Kadın Kollarının Türkiye’nin en büyük kadın hareketi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Partimizin dünya siyaset literatürüne geçen başarılarında kadınların özel bir yeri oldu. Bu hareketi en fazla kadınlar bağrına bastı, kadınlar destekledi. AK Parti Kadın Kolları, Türkiye'nin en dinamik, en donanımlı, en büyük kadın hareketi olarak adını tarihe gururla yazdırdı."

Şiddete karşı sıfır tolerans ve reform vurgusu

Kadın hakları, işgücüne katılım ve şiddetle mücadele konularında atılan adımların altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform sürecine dair şunları kaydetti:

"Kadın kollarımızın öncülüğünde, kadın sivil toplum kuruluşlarımızın da güçlü desteğiyle, ülkemizde tüm kadınlar için tarihi nitelikte adımlar attık. Siyasette kadın temsil oranlarının artırılmasından işgücüne, kadına yönelik şiddetle mücadeleden hak ve özgürlük alanındaki reformlara, pek çok alanda ülkemizde büyük bir değişim gerçekleştirdik. Üzerinde titizlikle durduğumuz başlıklardan biri de kadına yönelik şiddetin engellenmesiydi. Bu konudaki tavrımız, şiddete sıfır tolerans olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasal düzenlemelerin kararlılıkla uygulandığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u yürürlüğe koyduk. Daha sonra attığımız çeşitli adımlarla, kanunun uygulanmasını güçlendirdik. Öngörülen cezaları artırdık, hassasiyetimizi çok net biçimde gösterdik. Bugün büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki ülkemizde kadınlar her alanda daha çok iş, daha çok emek, daha çok katma değer üretiyor.”