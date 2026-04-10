Oyun dünyasında “yasak” değil, “denetim” dönemi

Yasakçı bir yaklaşımı değil denetleyici bir modeli hedefleyen yeni düzenleme, bir yandan çocukların dijital güvenliğini merkeze alırken, diğer yandan sansür endişesi taşıyan yayıncılar ve bağımsız geliştiriciler için kritik kırmızı çizgileri yeniden belirledi.

Yasa tasarısı ilk gündeme geldiğinde en çok tartışılan başlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) oyun platformlarını (Steam, Epic Games, PlayStation Network vb.) tamamen kapatma yetkisiydi. Sektör temsilcileriyle yürütülen müzakereler sonucunda 24. madde taslaktan çıkarıldı. Artık bir platformun Türkiye’de tamamen kapatılması yasal bir olasılık olmaktan çıktı. Devletin müdahale sınırı, platformun tamamını kapatmak yerine sadece sorunlu içeriğe odaklanan bir noktaya evrildi.

Bant daraltmada kademelendirme dönemi

Düzenlemeye dair diğer önemli esneme de internet trafiği bant genişliğinin daraltılması konusunda yaşandı. Taslağın ilk halinde, kurallara uymayan mecraların internet hızının %90 oranında düşürülmesi (bant daraltma) öngörülüyordu. Ancak yasalaşan yeni düzenlemeye göre, yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara yönelik yaptırımlar kademelendirildi. Buna göre, ihlalin devamı halinde 4. aydan itibaren %30 oranında uygulanacak olan bant daraltma cezası, ancak 6. aydan sonra en fazla %50’ ye çıkarılabilecek. Üstelik bu süreç artık sadece idari bir kurumun inisiyatifiyle değil, sulh ceza hakimliği onayı şartıyla, yani doğrudan yargı denetimi altında yürütülecek.

Bağımsız yapımların önü açıldı

Yasa ile birlikte oyunların yaş sınıflandırması konusu da netleşti. Özellikle bağımsız oyun geliştiricilerini yakından ilgilendiren PEGI (Avrupa Genel Oyun Bilgi Sistemi) gibi uluslararası sertifikalara sahip olmayan oyunların durumu çözüme kavuştu. İlk taslakta bu tür sertifikası olmayan oyunların engellenebileceği konuşuluyordu, ancak yeni düzenleme ile bu oyunların önü açıldı.

Kabul edilen maddeye göre, herhangi bir yaş derecelendirmesi bulunmayan oyunlar Türkiye’de otomatik olarak "18+ yetişkin" kategorisinde kabul edilecek. Bu sayede, sertifika alma imkanı olmayan küçük yapımcıların oyunları piyasadan kaldırılmayacak; sadece doğru yaş grubuna filtre uygulanarak erişilebilir kalacak.

Ebeveyn kontrolü ve yerel temsilci şartı

Yeni yasa, çocukların dijital güvenliğini sağlamak için ebeveyn kontrol mekanizmalarını zorunlu hale getirdi. Bu düzenlemeye göre, teknik altyapısı uygun olan tüm oyun platformları, ailelere özel denetim araçları sunmak zorunda kalacak. Aileler bu araçlar sayesinde çocuklarının oyun içi satın alma işlemlerini onaylayabilecek, günlük oyun sürelerini sınırlandırabilecek ve yaş grubuna uygun olmayan içeriklere erişimi kısıtlayabilecek.

Hukuki süreçlerin takibi kapsamında, Türkiye’de yüksek erişime sahip oyun platformlarının ülkede yerel temsilci bulundurması zorunlu olacak. Bu maddeyle birlikte, herhangi bir hak ihlali veya hukuki uyuşmazlık durumunda muhatap bulunamaması sorunu ortadan kalkacak.