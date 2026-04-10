Yenişehir Belediyesine rüşvet ve ihale operasyonu: 33 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin Limonluk Mahallesi’nde bulunan hizmet binasında arama ve gözaltı işlemleri yaptı.

Mersin’de Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmadaBelediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan’ın da aralarında bulunduğu, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personeller ile bazı şirket yöneticilerinden oluşan toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın ve polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.