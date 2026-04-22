Ankara’daki askeri helikopter kazasına ilişkin MSB’den son durum açıklaması

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Ankara’da kaza kırıma uğrayan CH-47 tipi ağır genel maksat helikopterine ilişkin son gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık yetkilileri, hem personelin sağlık durumuna hem de olay sonrası başlatılan inceleme sürecine dair ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayanBakanlık yetkilileri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan helikopterin sert inişle sonuçlanan kazasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir.”

İncelemeler çok yönlü sürdürülüyor

Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen uzman ekiplerin, kaza kırımın nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bakanlık kaynakları, sürecin hem teknik hem de idari açıdan kapsamlı şekilde ele alındığını ve tüm detayların titizlikle incelendiğini vurguladı.