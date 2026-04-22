GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor
19:34 NATO’dan Türk paraşütçülere övgü dolu paylaşım
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
18:10 Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
17:59 Uraloğlu: “Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yok”
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi
15:01 CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
14:46 AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı
Bakan Tekin’den okullarda güvenlik mesajı: "Velilerimiz müsterih olsun"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret ederek okullara yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Provokatif eylemlerin milli birlik ve beraberliği hedef aldığını vurgulayan Tekin, İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak tüm okullarda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Yayınlama Tarihi:
Bakan Tekin'den okullarda güvenlik mesajı: "Velilerimiz müsterih olsun"

Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Burada İstanbul ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara için oluşturulan kabirler başta olmak üzere tek tek kabirleri gezen Tekin, öğrencilerle birlikte karanfiller bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Devlet ile millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar, hemen devreye giriyorlar ve bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak provokatif şeyler yapıyorlar." diyen Tekin, bu olayların devlet ile millet arasında ramazanda başlayan olağanüstü kaynaşmanın ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların milli birlik, beraberlik, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkması için nisan ayı boyunca sürecek farkındalık etkinliklerinin yapıldığı bir zamanda gerçekleştiğini ifade etti.

Tekin, "Altında onur duyarak yaşadığımız bayrağımızın bilahare dalgalanması için mücadele edecek bir kuşak yetiştirmek için yaptığımız etkinliklerden, oluşturmak istediğimiz farkındalıklardan rahatsız olan kitleler, bu tür menfur bir olayın içerisinde çocuklarımızı kullandılar. Ben tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

"Velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler"

Bakan Tekin, okullara yönelik saldırıların ilk duyulduğu andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan sürecin içerisinde bulunduğunun ve koordine ettiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saldırıların arkasında hangi yapılar ve etkenler varsa bunun bir an önce ortaya çıkartılması konusunda talimat verdiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının süreci ayrıntılı biçimde incelediğini söyleyen Tekin, "Arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde derdest edilip cezasını çekmesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Şu anda iki bakanlık ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak sürecin içerisindeyiz." diye konuştu.

Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımız ile okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirleri alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kolu kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla, şunun altını çizmemiz lazım, velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler."

Bakan Tekin, okullarda alınan ve alınacak tedbirleri yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#Gündem / 16 Nisan 2026
#Gündem / 08 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Spor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.