AjansHaber Yaşam Baharın gizli tehlikesi: Polen alerjisi sağlık sorunlarını tetikliyor

Baharın gizli tehlikesi: Polen alerjisi sağlık sorunlarını tetikliyor

Bahar aylarıyla birlikte en sık görülen rahatsızlıkların başında polenlerin geldiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, gözle görülmeyen polenlerin sinüzitten nefes darlığına kadar birçok sağlık sorununa yol açabildiğini ifade ederek korunma yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baharın gizli tehlikesi: Polen alerjisi sağlık sorunlarını tetikliyor

Polen alerjisinin mevsimine girildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Bahar aylarında polenler ortaya çıkmaktadır. Polenler, alerjik kişilerde pek çok soruna neden olmaktadır. Bunların arasında burun akıntısı, kaşıntısı, gözlerde kaşıntı, sulanma, hapşırma, sinüzit, nefes darlığı bulunmaktadır. Bu mevsimde polenlerden korunmak için bazı çözüm yolları bulunmaktadır." dedi.

Polen alerjisine karşı alınması gereken önlemler

Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, polen alerjisine karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Polen alerjisi varsa hayatı kolaylaştırmak için bazı önlemler alınabilir. Polenler sabaha karşı 04.00-05.00 saatlerinde uçuşmaya başlar ve akşam 21.00-22.00'ye kadar etkili olmaya devam ederler. Sabah saatlerinde havada daha yoğundurlar ve etkileri ilerleyen saatlerle azalır. Mümkünse sabah erken saatlerde dışarı çıkılmamalı; mutlaka çıkmak gerekiyorsa maske takılmalı veya bir mendille ağız, burun kapatılmalı. Açık havada olabildiğince kısa kalınmalı ve doğadan, piknik alanlarından uzak durulmalı. Evler, sabah saatleri yerine akşam saatlerinde havalandırılmalı. Kalkar kalkmaz evi havalandırmak için balkon kapılarını ve pencereleri açmamak gerekir. Alerji yoğunsa ve dış ortama çıkılmadığı ve ilaçlar da düzenli kullanıldığı halde rağmen şikâyetler gerilemiyorsa kapalı ortamlardaki havayı polenlerden arındıracak filtreli havalandırma veya hava temizleme cihazı kullanılmalıdır."

“İlaçla sonuç alınamazsa immünoterapi uygulanabilir”

Ev ve araba klimalarının bakımdan geçirilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Polen filtreleri mutlaka yılda bir defa temizletilmelidir. Gözlük kullanılıyorsa gözlükler düzenli olarak yıkanmalı. Çünkü gözlüğe yapışan her polen rahatsızlanmaya sebep olacaktır. Günlük kıyafetler, yatak odasında çıkartılmamalı. Çamaşırlar dış ortamda kurutulmamalıdır. Polenler çamaşırların üzerine yerleşebilir. Dışardan eve girildiğinde eller ve yüz mutlaka yıkanmalı. Polen mevsiminde açık havada spor yapmak doğru değildir. Yine gözlerin yan taraflarını kapatan güneş gözlüklerinin faydası olabilir. Polen döneminde ilaç tedavisi ile istenilen sonuç alınamayan ve alerjileri cilt testleri ile doğrulanmış hastalarda aşı tedavisi olarak da bilinen immünoterapi uygulanabilir.” ifadelerinde bulundu.

5 soruda yeni dijital dönem: 15 yaş altına sosyal medya ve oyun düzenlemesi
5 soruda yeni dijital dönem: 15 yaş altına sosyal medya ve oyun düzenlemesi
#Gündem / 23 Nisan 2026
Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: “Milli irade kararlılıkla yolumuzu aydınlatıyor
Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: “Milli irade kararlılıkla yolumuzu aydınlatıyor
#Gündem / 23 Nisan 2026
Dr. Öğr. Üyesi Zahiroğlu: “Romatolojik hastalıklarda geç kalınan tedavi, öz bakım becerilerinin kaybına yol açabilir”
Dr. Öğr. Üyesi Zahiroğlu: “Romatolojik hastalıklarda geç kalınan tedavi, öz bakım becerilerinin kaybına yol açabilir”
Uzmanından uyarı: “Yaş ilerledikçe prostat kanseri artar”
Uzmanından uyarı: “Yaş ilerledikçe prostat kanseri artar”
TBD uyardı: “Şiddetin normalleşmesi gençleri olumsuz etkiliyor”
TBD uyardı: “Şiddetin normalleşmesi gençleri olumsuz etkiliyor”
Gündem
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Gündem
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Prof. Dr. Bozcuk: “Yapay zeka onkologlara yardımcı oluyor”
Prof. Dr. Bozcuk: “Yapay zeka onkologlara yardımcı oluyor”
