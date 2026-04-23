Deprem bölgesinde 23 Nisan coşkusu: Yeni okul öğrencilerini ağırladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, TOKİ ile Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen 16 derslikli okul kütüphane, laboratuvar ve spor alanlarıyla bölgedeki çocuklara yeni bir eğitim ortamı kazandırdı. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin bir parçası olan okul, çocuklar için umut ve yeni bir başlangıç olarak öne çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem konutlarının inşası sürerken eğitim yatırımları da eş zamanlı olarak hız kesmeden devam etti.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yapımı tamamlanarak yeniden hizmete alınan Emlak Katılım İlkokulu’nda düzenlenen şenliklere ilişkin görüntüleri paylaşarak deprem bölgesindeki çocukların bayram sevincine ortak oldu. Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yepyeni bir okulda, ilk kez kutlanan bayramın heyecanı bir başka oluyor. Emlak Katılım Bankamız ile Diyarbakır’a yaptırdığımız okulda bayram gibi bayram yaşanıyor. Nicelerine hep daha çok büyüyen sevgiyle, heyecanla, neşeyle…"





