Türkiye havacılıkta Avrupa devlerini geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’nin havacılık sektöründe yakaladığı küresel başarıyı raporladı. 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre Türkiye, uluslararası standartlara uyum ve denetim faaliyetlerindeki kararlılığıyla Türk havacılığını Avrupa’nın zirvesine taşıdı.

AB ortalamasına fark atıldı

Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) Programı kapsamında yapılan incelemelerde Türk hava yolu şirketleri uçuş operasyonu ve uçuşa elverişlilik konularında yüksek bir performans sergiledi.

Düşük puanın “yüksek emniyet” anlamına geldiği derecelendirmede Türkiye, 0,42 puan alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Bu oran, 0,60 olan Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının altında kalarak Türkiye’nin emniyet standartlarının üst seviyede olduğunu ortaya koydu.

Devler listesinde Türkiye imzası

Elde edilen performansla Türkiye; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Geçen yıl gerçekleştirilen 2 bin 539 denetimle havacılık emniyeti en üst seviyede tutulurken Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile birlikte Avrupa’nın en güvenli hava sahaları arasında yer aldı.

Küresel marka yolunda kararlılık

SHGM tarafından belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda SAFA puanındaki başarının korunması ve sektörün kendi kendini denetler hale gelmesi hedefleniyor.

Uluslararası kriterlere tam uyum süreciyle Türkiye, havacılık güvenliğinde çıtayı yükselterek küresel bir marka olma yolunda ilerleyişini sürdürüyor.