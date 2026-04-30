Fenerbahçe: “Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’a verilen 12 aylık ceza kabul edilemez”

Fenerbahçe, bahis eylemi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Mert Hakan Yandaş’a verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

#Spor / 30 Nisan 2026
