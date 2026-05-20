MSB’den İsrail’e tepki: “Bu bir korsanlık eylemidir”

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, EFES-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan müdahale sert ifadelerle kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.”

Bakanlık ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerinin durdurulması için daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasındaki 45 günlük ateşkes uzatımının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Tel Aviv yönetimine ateşkes ruhuna uyma çağrısı yapıldı.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğinde son durum

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Buna göre son bir haftada 5 PKK’lı terörist teslim oldu.

Hudut güvenliği kapsamında ise yasa dışı geçiş girişimlerinde 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 218 kişi yakalandı, 976 kişi sınırı geçemeden engellendi. 1 Ocak’tan bu yana engellenen toplam kişi sayısının 30 bin 170’e ulaştığı açıklandı.

Savunma sanayisinde yeni teslimatlar

Toplantıda yerli ve milli savunma sanayisine ilişkin son gelişmeler de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre:

• TAYFUN Blok-2 füzesi ilk kez envantere alındı.

• Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA ve MPT-76 teslimatları tamamlandı.

• Yerli üretim Milli Deniz Topu “Denizhan”ın 7’ncisi tamamlanarak MİLGEM projesinin 10’uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildi.