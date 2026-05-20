Malatya’da deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Deprem sonrası vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ağır hasar bildirilmedi.

Eğitime 1 gün ara

Depremin ardından Malatya Valiliği tarafından kent genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Kararın, olası risklere karşı önlem amacıyla alındığı belirtildi.

Deprem sonrası süreçte AFAD ve ilgili kurumlar, hasar tespit ve artçı sarsıntı riskine yönelik çalışmalarına devam ediyor.