Van merkezli 11 ilde “Narkokapan” operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarını hedef alan operasyonda şu ana kadar 78 şüpheli yakalanırken, diğer zanlılara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“Suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtıldı”

Operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğünde açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Vali Balcı, yaklaşık 3 ay süren titiz çalışmalar sonucunda organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle takip edildiğini ifade etti.

Operasyon kapsamında 11 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini belirten Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van’ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır.”

Çok sayıda suç kaydı tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticareti değil; “yağma”, “konut dokunulmazlığının ihlali”, “silahlı tehdit”, “mala zarar verme”, “kasten yaralama” ve “hırsızlık” gibi suçlarla da bağlantılı olduklarının tespit edildiği açıklandı.

Vali Balcı, operasyonun yalnızca narkotik suçlarla mücadele açısından değil, mahalle güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Gençlerimizi zehirlemeye çalışanları adalete teslim edeceğiz”

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin devletin öncelikli başlıklarından biri olduğunu belirten Balcı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz, onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet geleceğine sahip çıkar.”