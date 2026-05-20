12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısın'da konuşuyor
10:49 Malatya’da deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi
10:13 Malatya depremi sonrası bakanlardan art arda açıklamalar
09:41 Van merkezli 11 ilde “Narkokapan” operasyonu
Van merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkokapan Van” operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyona 850 polis katıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarını hedef alan operasyonda şu ana kadar 78 şüpheli yakalanırken, diğer zanlılara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“Suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtıldı”

Operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğünde açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Vali Balcı, yaklaşık 3 ay süren titiz çalışmalar sonucunda organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle takip edildiğini ifade etti.

Operasyon kapsamında 11 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini belirten Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van’ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır.”

Çok sayıda suç kaydı tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticareti değil; “yağma”, “konut dokunulmazlığının ihlali”, “silahlı tehdit”, “mala zarar verme”, “kasten yaralama” ve “hırsızlık” gibi suçlarla da bağlantılı olduklarının tespit edildiği açıklandı.

Vali Balcı, operasyonun yalnızca narkotik suçlarla mücadele açısından değil, mahalle güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Gençlerimizi zehirlemeye çalışanları adalete teslim edeceğiz”

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin devletin öncelikli başlıklarından biri olduğunu belirten Balcı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz, onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet geleceğine sahip çıkar.”

Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Ümraniye’de İETT otobüsünde yangın: Alevler aracı sardı
