Malatya depremi sonrası bakanlardan art arda açıklamalar

Bakan Çiftçi, deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum yok.”

Deprem sonrası bir diğer açıklama ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum tarafından yapıldı.

Bakan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Malatya’mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun.”