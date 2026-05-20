7 ilde “PAYMIX-4” operasyonu: 657 banka ve kripto hesabı bloke edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere 7 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonun, yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimleri, kripto para üzerinden yapılan para transferleri ve suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarım süreçlerinin siber istihbarat yöntemleriyle tespit edilmesi sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

“Şafak vakti eş zamanlı baskınlar”

Soruşturmanın detaylarını paylaşan yetkililer, operasyonun planlı ve çok yönlü bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, dijital izleme ve finansal analiz süreçlerinin birlikte yürütüldüğü, organize suç ağının hem dijital hem de ekonomik ayağının hedef alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda şüphelilerin faaliyetlerinin uzun süreli teknik ve fiziki takiplerle izlendiği, elde edilen verilerin adli süreçlerle birleştirilerek operasyon kararının alındığı kaydedildi.

61 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele politikası doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir.”

Açıklamanın devamında, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.

96 mal varlığına el konuldu, 657 hesap bloke edildi

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara yönelik de geniş çaplı tedbirler uygulandı.

Buna göre:

• 12 araç

• 30 konut

• 54 tarla ve arsa

olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Ayrıca şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiği açıklandı. Bu hesapların yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Kurumlar arası koordinasyon ve “siber vatan” vurgusu

Yetkililer, operasyonun yalnızca adli bir çalışma değil, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyonla yürütülen kapsamlı bir güvenlik operasyonu olduğunu vurguladı.

Sürecin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü; adli birimler, siber istihbarat ekipleri ve MASAK arasında tam eş güdüm sağlandığı ifade edildi.

“Mücadele kararlılıkla sürecek” mesajı

Açıklamada ayrıca devletin yasa dışı bahis, kara para ve dijital suç ağlarına karşı mücadelesinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, “siber vatanı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerine karşı finansal ve dijital altyapıların çökertilmesi” hedefi doğrultusunda operasyonların süreceğini belirtti.