Uraloğlu: “Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yok”

Bakan Uraloğlu İSO Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle sadece sanayicilerle bir araya gelmediklerini, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasında sanayinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir işbirliği protokolünün imzalanacağına vurgu yaptı.

Uraloğlu, 5G’nin sanayinin geleceği olduğunu vurgulayarak şu sözlere yer verdi: "Bu imza, sadece iki kurum arasında atılmış bir imza olmayacak. Türkiye sanayisinin dijital çağdaki büyük sıçramasının, yüksek teknolojili üretimde yeni bir çağın resmen başladığının ilanı olacaktır. Bu protokolümüzün ve meclis toplantımızın ülkemiz, sanayi sektörümüz ve İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 5G artık lüks bir teknoloji değil, sanayimizin geleceğidir. Gerçek zamanlı veri akışı, makineler arası kesintisiz iletişim, otonom sistemler, yapay zeka destekli kalite kontrol ve robotik uygulamalar gibi alanlarda yeni çağların kapısını aralamaktır."

Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzalanacak işbirliği protokolünün büyük stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu protokol kapsamında Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi dijital çözümleri ve mühendislik birikimiyle İstanbul Sanayi Odası üyelerinin dijital dönüşümünü hızlandırıp, verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar sağlayacağını belirtti.

"Stratejik yol haritaları ile 5G'yi fabrikalarımızın kalbine yerleştireceğiz"

Uraloğlu, kuracakları "5G Deneyimleme Merkezi"nde de sanayicilerin forklift simülasyonlarından robotik kol uygulamalarına, görüntü işleme sistemlerinden kestirmeci bakım çözümlerine, otonom temizlik robotlarına kadar 5G'nin sanayideki gerçek zamanlı uygulamalarını bizzat deneyimleyebileceklerini anlattı.

Türkiye ekonomisinin G20 ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldığını ifade eden Uraloğu şunları kaydetti:

"Demo günleri, eğitimler, pilot projeler ve stratejik yol haritaları ile 5G'yi fabrikalarımızın kalbine yerleştireceğiz. Bu işbirliği, Bakanlığımız ile Türk Telekom'un sanayimize sunduğu en somut dijital desteklerden birisi olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, son 24 yılda ülkemiz siyasi istikrar ve vizyoner yönetim sayesinde ekonomik alanda önemli mesafeler katetmiştir. 2025 yılında mal ihracatımız 273,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu tazelemiş olduk. Ekonomimiz yüzde 3,6 büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ilk 3 ekonomi arasında, G20 ülkeleri arasında ise üst sıralarda yerini almıştır."

Bakan Uraloğlu, tam 22 çeyrektir kesintisiz süren bu büyüme performansının üretim, yatırım, istihdam ve ihracata odaklanan politikaların somut sonucu olduğuna vurgu yaparak, "İstanbul'umuz ise 95 milyar dolarlık ihracatla her yıl olduğu gibi açık ara liderliğini sürdürüyor. Bu ekonomik başarılarda hiç şüphesiz ulaştırma ve altyapı alanına yapılan devasa yatırımların büyük rolü vardır. Çünkü burada bulunan herkes çok iyi biliyor ki ulaştırma ve haberleşme yatırımları ekonominin can damarlarını oluşturan, üretimi harekete geçiren, ticareti hızlandıran, istihdamı artıran ve refahı yaygınlaştıran kritik altyapılardır." diye konuştu.

Modern ve etkin bir ulaştırma sistemi sayesinde lojistik maliyetlerin düşmekte, tedarik zincirlerinin kısalmakta olduğunu anlatan Uraloğlu, bunun sanayicilerin ve ihracatçıların küresel pazarlara da daha rekabetçi imkanlarla ulaşmasını sağlamakta olduğunu, bu kapsamda son 22 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım yaparak bu gerçeği hayata geçirdiklerini söyledi.

ABD/İsrail- İran Savaşına da değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde yaşadığımız küresel gelişmeler, ulaştırma ve lojistiğin ne kadar stratejik bir alan olduğunu da bir kez daha bize göstermiştir. Son olarak ABD/İsrail-İran Savaşı ile özellikle Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan belirsizlikler, küresel ticaretin ana arterlerinde önemli kırılmalara yol açmış, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara neden olmuştur. Bu durum, küresel ticarette alternatif rota arayışını hızlandırmış ve alternatif ulaştırma güzergahlarının önemini yeniden gündeme taşımıştır. Tam da bu noktada, coğrafi konumu itibarıyla Asya-Avrupa ve Afrika'nın kesişiminde yer alan ülkemiz sunduğu güvenli, hızlı ve rekabetçi koridorlarla küresel ticaretin yeni omurgalarından biri haline gelmiştir. Özellikle Orta Koridor bu süreçte öne çıkan başlıca hatlar olarak dikkat çekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ilerlettiğimiz Orta Koridor ile Çin'den Avrupa'ya taşıma süresi, geleneksel rotalara göre önemli ölçüde kısalmıştır."

Süveyş Kanalı üzerinden Uzak Doğu'dan Londra'ya ortalama 35 gün, Ümit Burnu'ndan ise yaklaşık 45 gün süren taşımaların Orta Koridor üzerinden 18 güne kadar inmekte olduğunu belirten Uraloğlu, "Hedefimiz bunu 14 güne düşürmektir. Orta Koridor'u güçlendirmek için alternatif olan Zengezur Koridoru bağlantısını sağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı çalışmalarına da başladık. Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak 1200 kilometrelik hat üzerinden ülkemiz ve buradan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

"Sarıyer-Kilyos Tüneli'mizin yapım çalışmalarını yıl sonu gelmeden bitireceğiz"

Bakan Uraloğlu, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak'ın ortaklığında yürütülen bu proje sayesinde Fav Limanı'na gelen yüklerin hem yurt içi hem de Avrupa'ya alternatif ve rekabetçi bir koridorla taşınmış olacağına işaret ederek, "Tıpkı bu uluslararası koridorları güçlendirdiğimiz gibi Türkiye'nin kalbi İstanbul'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısını da devasa yatırımlarla güçlendirmeye, şehrimizi hem ulusal üretimimizin hem de küresel ticaretin en önemli merkezlerinden biri haline getirmeye gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşımaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, şunları aktardı:

"Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına sadece bakanlık olarak 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik. Yani 45 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam Malta'dan Kongo'ya, İzlanda'dan Butan'a, Gambiya'dan San Marino'ya 65 ülkenin 2025 yılı gayrisafi yurt içi hasılasından daha büyük bir rakama tekabül ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu'muzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ndeki yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene burayı hizmete açmayı planlıyoruz. Yine Sarıyer-Kilyos Tüneli'mizin yapım çalışmalarını da bu yıl sonu gelmeden inşallah bitireceğiz, çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz. Projemizle Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi sadece 5 dakikaya indirme imkanına sahip olacağız. Şu anda da Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Yavuztürk-Ümraniye Spor Köyü metro inşaatları dahil 27 kilometrelik yeni metro inşaatında yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 189 kilometreye ulaşacaktır."

“İhale sürecinin ardından bu yıl yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile İstanbul'u uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğinde olduklarını anlatarak, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Projenin büyüklüğü 6,75 milyar dolar. Dünya Bankasının öncülük ettiği 6 tane finans kurumunun gerçekten çok iyi şartlarda kredisiyle inşallah bu seneye başlamayı planlıyoruz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı"nın bir hayal değil, birlikte inşa edilen somut bir gerçek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, modern yollarımız, hızlı tren hatlarımız, limanlarımız, havalimanlarımız ve dijital altyapımızla her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak bu büyük başarının ve geleceğin asıl mimarları sizlersiniz. Üretimimizi yüksek katma değere, ürünlerimizi güçlü markalara hep beraber dönüştürmeliyiz. İnovasyonu ve teknolojiyi tam anlamıyla kucaklayalım. Yeni pazarlar oluşturalım." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan menfur okul saldırılarının milletçe herkesi derinden üzdüğüne değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde, onun da ifade ettiği gibi acının siyaseti olmaz. Devletimiz bu olayların faillerini adalet önüne çıkarmak için tüm soruşturmaları titizlikle sürdürmekte, güvenlik güçlerimizin gece-gündüz demeden yakın takipte olduğunu söylemek isterim." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından İSO ile Türk Telekom işbirliği protokolü, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin tarafından imzalandı.

Bakan Uraloğlu, İSO Meclis Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Uraloğlu, ABD-İsrail ve İran Savaşı'nda ateşkesin süresinin uzatıldığını belirterek, "İlk anda bizim İran'da kalan bir uçağımız vardı. Dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. Türk Hava Yolları'nın uçağını da inşallah bugün belki yarın getireceğiz. Tabii halen hava sahası kapalı olan ülkeler var. Bu ülkelere biz şu anda bir uçuş planlamıyoruz. Nereler var, Suriye'nin güneyi, İsrail zaten bizim bir uçuşumuz yoktu, İran, Irak, Kuveyt, buralara hava sahaları kapalı olduğu için uçuş planlamıyorduk. Biz esasında gerekli tespitleri yaparak inisiyatifi birazcık da hava yolu operatörlerimize bırakıyoruz. Şu an itibarıyla ana taşıyıcılarımız olan Türk Hava Yolları ve Pegasus mayıs ayı sonuna kadar bu uçuşları iptal etmiş durumdalar ama şu ateşkes sürecinin netleşmesi durumunda bunun hemen gözden geçirilmesi söz konusu olacak." diye konuştu.

İran'ın Türkiye'ye uçma talebinin olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Biz bunu değerlendiriyoruz. Belki ilk etapta böyle bir imkan olabilir. Sonrasında da gelişmelere göre biz karar vereceğiz. Yani içinde 200-300 kişi olan uçağın risk almıyor olması lazım. Birinci derecedeki hassasiyetimiz bu." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, jet yakıtı tedarikine ilişkin değerlendirmesinde küresel piyasaların yakından takip edildiğini belirtti. Petrol fiyatlarında yüzde 50-60 civarında artış yaşanırken, jet yakıtındaki yükselişin bunun da üzerine çıkarak iki katı aştığını ifade etti. Türkiye’nin jet yakıtında ithalatçı değil, aksine ihracatçı konumda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Dünyayı da takip ediyoruz. Petrol yüzde 50-60 artmışken jet yakıtı 2 katından fazla artmış durumda. Türkiye, jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur.” dedi.

Otoyol ve köprü ücretlerine yönelik olası bir zam ihtimali hakkında da konuşan Uraloğlu, bu konunun şu an için gündemlerinde yer almadığını dile getirdi. Ekonomik koşulların biraz daha dengelenmesini beklediklerini belirten Bakan, “Şu an için gündemimizde değil, Takip edeceğiz. Biraz daha stabil haline gelmesini bekliyoruz doğrusu.” ifadelerini kullandı.