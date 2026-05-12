Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Katar’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki bakanın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Türkiye-Katar hattında diplomasi trafiği sürüyor

Bakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Al Sani’nin yanı sıra Katar yönetiminden üst düzey isimlerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı bilgilere göre Fidan, Doha temaslarında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edildi. Ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile de bir araya geldi.