DEAŞ’a yönelik 47 ilde operasyon: 324 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, 47 ilde gerçekleştirilen operasyonların, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu düzenlendiği belirtilerek, "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı." ifadeleri yer aldı.