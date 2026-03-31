GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
İçişleri Bakanlığından Özkan Yalım hakkında uzaklaştırma kararı

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkındaki tutuklama kararının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Yayınlama Tarihi:
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı verildi. 

İçişleri Bakanlığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.  

İçişleri Bakanlığından Uşak Belediye Başkanı Yalım kararı 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." 

#içişleri bakanlığı
#Özkan Yalım
#uşak belediyesi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
#Gündem / 03 Mart 2026
İçişleri Bakanlığı: “Yurt dışındaki 41 suçlu Türkiye'ye getirildi”
İçişleri Bakanlığı: “Yurt dışındaki 41 suçlu Türkiye'ye getirildi”
#Gündem / 27 Şubat 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Gündem
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İletişim Başkanlığı tarafından ABD uçaklarının İncirlik Üssü’nü kullandığı iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığı tarafından ABD uçaklarının İncirlik Üssü’nü kullandığı iddiaları yalanlandı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere BaşbakanıStarmer'lagörüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere BaşbakanıStarmer'lagörüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.