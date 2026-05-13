İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı verildi

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenen bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda “sarı” kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Marmara ve Ege’de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Uyarıya göre, yarın Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Karadeniz’de yağış aralıklı etkili olacak

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İç Anadolu için de uyarı yapıldı

Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor

Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Burdur'un doğusu ve Isparta’da da benzer hava koşullarının etkili olacağı öngörülüyor.

Sel, dolu ve fırtına riskine dikkat

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini belirtti.

DEAŞ'a yönelik 47 ilde operasyon: 324 şüpheli gözaltına alındı
