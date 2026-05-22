YÖK’ten İstanbul Bilgi Üniversitesi kararıyla ilgili açıklama

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası yapılan açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrenciler ile görev yapan akademik ve idari personelin hak kaybı yaşamaması adına sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KAMUOYUNA DUYURULUR

İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmi iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



