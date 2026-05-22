Finansal İstikrar Komitesi toplandı: “Ekonomimiz şoklara karşı dirençli”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün saat 08.30’da gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmeler ile bu gelişmelerin piyasalara olası etkileri ele alındı.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ayrıca, finansal sistemin mevcut durumu ve risklere karşı alınabilecek tedbirler de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

“Tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı”

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.”

Açıklamada, mevcut ekonomik çerçevenin piyasa istikrarını desteklediği vurgulandı.

“Ekonomimiz şoklara karşı dirençli”

Komite değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin güçlü sermaye yapısı ve mevcut politika çerçevesi sayesinde olası dış şoklara karşı dayanıklılık gösterdiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifade öne çıktı:

“Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir.”

Dezenflasyon ve koordinasyon vurgusu

Toplantıda ayrıca makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin sürdürülmesi ve kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi konuları da gündeme geldi. Açıklamada, finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların “tam koordinasyon içinde” atılacağı belirtildi



