22 Mayıs 2026 Cuma
AjansHaber Gündem Bahçeli: “Mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığı tescil edildi”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararını yazılı açıklamayla değerlendirdi. Bahçeli, mahkeme kararıyla eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığının tescillendiğini belirterek, yargı kararına yönelik itirazların “boşuna ve gereksiz” olduğunu söyledi.

Bahçeli açıklamasında, CHP’nin süreci “soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket ederek ve sorumluluk bilinciyle” değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Kararın ardından parti içi gerilimin artırılmaması çağrısında bulunan Bahçeli, CHP’nin kurumsal kimliğinin korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

MHP lideri, “Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada ‘yargı kararını tanımıyoruz’ gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı çağrısı yaparak, “Kılıçdaroğlu tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda sağduyu, birlik ve dayanışma vurgusu yapan Bahçeli, toplumsal ya da parti içi karışıklığa yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

