Bahçeli: “Mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığı tescil edildi”

Bahçeli açıklamasında, CHP’nin süreci “soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket ederek ve sorumluluk bilinciyle” değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Kararın ardından parti içi gerilimin artırılmaması çağrısında bulunan Bahçeli, CHP’nin kurumsal kimliğinin korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

MHP lideri, “Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada ‘yargı kararını tanımıyoruz’ gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı çağrısı yaparak, “Kılıçdaroğlu tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda sağduyu, birlik ve dayanışma vurgusu yapan Bahçeli, toplumsal ya da parti içi karışıklığa yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.