22 Mayıs 2026 Cuma
Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha tutuklandı

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

“Rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüphelinin “rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametleri ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ile 5 bin avronun da ele geçirildiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı:

• Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı

• Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş

• Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş

• Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık

• Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen Nazire Oylum Işık ile Özlem Demir Karakaş’ın da tutuklandığı öğrenildi.

