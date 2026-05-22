Dendias’tan Türk savunma sanayiine övgü: “Her türlü takdiri hak ediyor”

Katıldığı konferansta konuşan Dendias, Türkiye’nin savunma alanındaki yükselişinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Yunan Bakan, “Bu konuda bazı şeyleri ayırt etmemiz gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki Türkiye, son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı, her türlü takdiri hak ediyor.” dedi.

İHA vurgusu: “Erken fark ettiler”

Dendias, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki dönüşümü erken fark ettiğini belirterek özellikle insansız hava araçları alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

Dendias, “Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini dahi bilmediği bir dönemde Türkiye belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı.

“Diplomatik nüfuz oluşturdu”

Türkiye’nin savunma ihracatındaki etkisine de değinen Dendias, Türk savunma sanayisinin özellikle Afrika ve üçüncü dünya ülkelerinde etkili olduğunu söyledi.

Dendias, Türkiye’nin savunma ürünleri ihracatı sayesinde diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu belirterek, “Bunu kabul etmemiz gerekir… Bu, komşumuzun başarısı.” değerlendirmesinde bulundu.