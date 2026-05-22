22 Mayıs 2026 Cuma
Dendias'tan Türk savunma sanayiine övgü: "Her türlü takdiri hak ediyor"

Dendias’tan Türk savunma sanayiine övgü: “Her türlü takdiri hak ediyor”

Nikos Dendias, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dendias, Türk savunma sektörünün son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi oluşturduğunu belirterek, bunun “her türlü takdiri hak ettiğini” söyledi.

Katıldığı konferansta konuşan Dendias, Türkiye’nin savunma alanındaki yükselişinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Yunan Bakan, “Bu konuda bazı şeyleri ayırt etmemiz gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki Türkiye, son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı, her türlü takdiri hak ediyor.” dedi.

İHA vurgusu: “Erken fark ettiler”

Dendias, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki dönüşümü erken fark ettiğini belirterek özellikle insansız hava araçları alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

Dendias, “Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini dahi bilmediği bir dönemde Türkiye belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı.

“Diplomatik nüfuz oluşturdu”

Türkiye’nin savunma ihracatındaki etkisine de değinen Dendias, Türk savunma sanayisinin özellikle Afrika ve üçüncü dünya ülkelerinde etkili olduğunu söyledi.

Dendias, Türkiye’nin savunma ürünleri ihracatı sayesinde diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu belirterek, “Bunu kabul etmemiz gerekir… Bu, komşumuzun başarısı.” değerlendirmesinde bulundu.

