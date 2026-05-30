Bayram dönüşü Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk arttı

Bayram dönüşü Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk arttı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle İstanbul yönünde araç trafiğinin artmasıyla birlikte bazı noktalarda ulaşım yavaşlarken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde, yakınlarının yanında ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde yoğunluk oluştu.

Bayram tatilinin son günlerine girilirken İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere dönüşlerin hız kazanması, Türkiye’nin en yoğun ulaşım güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu’nda araç hareketliliğini artırdı. Otoyolun özellikle Sapanca kesiminde İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı yer yer yavaşladı.

Dönüş trafiği öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte öğle saatlerinden itibaren otoyol üzerindeki araç yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul yönünde ilerleyen sürücüler, özellikle Sapanca geçişinde zaman zaman düşük hızlarda seyretmek zorunda kaldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun akşam saatlerine doğru daha da artabileceği değerlendirilirken, ekipler ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Maddi hasarlı kazalar yoğunluğu artırdı

Trafik yoğunluğunun yanı sıra güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar da ulaşımı olumsuz etkiledi. Anadolu Otoyolu’nun Sapanca kesiminde meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kazanın ardından bölgede trafik akışı yavaşlarken, yoğunluk bazı noktalarda durma noktasına kadar ulaştı. Ekiplerin müdahalesi ve araçların kaldırılmasıyla birlikte ulaşım yeniden normale döndürülmeye çalışıldı.

Jandarma ekipleri sürücüleri uyardı

Otoyol Jandarma ekipleri, dönüş trafiğinin yoğunlaştığı güzergahlarda hem trafik güvenliğini sağlamak hem de olası kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücülere hız limitlerine riayet etmeleri, emniyet kemeri kullanmaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Yetkililer ayrıca sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini istedi.

Alternatif güzergahlarda ulaşım sorunsuz sürüyor

Öte yandan Anadolu Otoyolu’ndaki yoğunluğa karşın Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde ulaşımın normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

