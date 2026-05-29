Dünya müzik sahnesinin önde gelen isimleri İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor

Pop, hip hop, elektronik müzik, alternatif rock ve metal türlerinde sahne alacak uluslararası sanatçılar, İstanbul’un kültür sanat takvimine hareketlilik kazandıracak. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek organizasyonlarda sanatçılar, yeni albümlerinin yanı sıra hafızalara kazınan hit parçalarını da seslendirecek.

Andrea Bocelli ve Kenan Doğulu aynı sahnede

Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, “Romanza 30th Anniversary World Tour” kapsamında yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

Sanatçının, 1997’de yayımlanan ve uluslararası kariyerinde dönüm noktası kabul edilen “Romanza” albümünün 30. yılına özel hazırlanan turne kapsamında gerçekleşecek İstanbul konserinde Kenan Doğulu da sahneye çıkacak. Konserde ayrıca “çıplak ayaklı çellist” olarak tanınan Jodok Cello da yer alacak.

NTRteam organizasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sahne alırken, konserin sahne, ışık ve ses tasarımı AEG Presents prodüksiyon standardında hazırlandı.

Mticket üzerinden satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından, yoğun talep üzerine sınırlı sayıda ek kontenjan yeniden satışa açıldı.

Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konser verecek

Grammy ödüllü ABD’li rap sanatçısı Kanye West, yarın Başakşehir’deki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak.

ILS Vision organizasyonuyla düzenlenen konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Konserde DJ performansları, lazer ve ışık şovlarının yanı sıra çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Sabaha kadar sürecek etkinlikte Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive de sahneye çıkacak.

Travis Scott Tersane İstanbul’da sahne alacak

Dünyaca ünlü hip hop sanatçısı Travis Scott, 31 Mayıs akşamı Tersane İstanbul’da konser verecek.

TemaCC organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte sahne açılışını DJ ve prodüktör Faruk Sabancı üstlenecek. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılmasının beklendiği organizasyonda kapılar saat 16.00’da açılacak.

Alessandro Safina Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak

İtalyan tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, 5 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde Safina’ya İspanyol şarkıcı Cecilia Krull ile Cristina Ramos eşlik edecek. Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte Sinema Senfoni Orkestrası da sahnede olacak.

Max Korzh Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek

Belaruslu sanatçı Max Korzh, 6 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak.

Rap, hip hop, pop ve rock türlerini harmanlayan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, “The Sky Will Help Us”, “Live High”, “Optimist”, “Control” ve “Raznesem (Crash the Stadium)” gibi parçalarını İstanbullu hayranları için seslendirecek.

Konser öncesi özellikle Rusya’dan İstanbul’a yapılan uçuşlarda yoğunluk yaşandığı ve bazı seferlerin tamamen dolduğu belirtildi.

Alice Cooper İstanbul Lifepark’ta sahneye çıkacak

Rock müziğin önemli isimlerinden ABD’li sanatçı Alice Cooper, 13 Haziran’da İstanbul Lifepark’ta konser verecek.

Neo Events organizasyonuyla düzenlenecek konser, sanatçının yarım asrı aşan kariyerine özel bir gece olarak değerlendiriliyor.

Cooper, “School’s Out”, “Poison”, “No More Mr. Nice Guy” ve “I’m Eighteen” gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra “Detroit Stories” ve “Road” albümlerinden parçaları da seslendirecek.

Megadeth ve Scorpions İstanbul’da konser verecek

ABD’li thrash metal grubu Megadeth, 23 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Grup, sevilen parçalarının yanı sıra son dönem çalışmalarından eserleri de repertuvarında bulunduracak.

Alman rock grubu Scorpions ise 24 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak. Yaklaşık 60 yılı aşan kariyeri boyunca dünya çapında milyonlarca albüm satışına ulaşan grup, “Wind of Change”, “Still Loving You” ve “Rock You Like a Hurricane” gibi hit parçalarını seslendirecek.

Moby ve Three Days Grace İstanbul’da

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Moby, “PSM Loves Summer by %100 Müzik” etkinlikleri kapsamında 29 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde performans sergileyecek.

Sanatçı, “Porcelain”, “Natural Blues” ve “Why Does My Heart Feel So Bad?” gibi sevilen parçalarını İstanbullu müzikseverler için yorumlayacak.

Kanadalı rock grubu Three Days Grace ise 30 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Alternatif rock ve post-grunge tarzındaki grup, İstanbul’daki ilk konserlerinden birini gerçekleştirecek.

Ragheb Alama Volkswagen Arena’da konser verecek

Lübnanlı şarkıcı Ragheb Alama, 19 Haziran’da Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak.

Arap pop müziğinin sevilen isimlerinden Alama, “Alby Asheqha”, “Elli Baana”, “Naseeni Eldonia” ve “Tab Leh” gibi kariyerinde öne çıkan eserlerini konserinde seslendirecek.