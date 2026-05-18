18 Mayıs 2026 Pazartesi
Beşiktaş’ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş’ta sezonun beklentilerin uzağında tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 30 Ağustos 2025’te başlayan ikinci Yalçın dönemi, 18 Mayıs 2026 itibarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Saat 13.00 sularında başlayan ve 14.30’da sona eren görüşmede, geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması ele alındı.

Toplantının ardından Beşiktaş’ta ayrılık kararı çıktı ve Sergen Yalçın’ın ikinci dönemi 18 Mayıs 2026 itibarıyla sona erdi.

Yalçın’ın ikinci dönem karnesi 

Sergen Yalçın’ın 30 Ağustos 2025’te başlayan ikinci Beşiktaş döneminde siyah-beyazlılar, Süper Lig’i 4. sırada tamamladı.

Beşiktaş, sezonu 60 puanla tamamlarken, Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda etti.

Siyah-beyazlılar, sezon genelinde istikrarlı bir performans ortaya koymakta zorlanırken, ligde şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

39 resmi maçta 20 galibiyet

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın ikinci döneminde 39 resmi maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

53 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın başında bu süreçte 1.79 puan ortalaması yakaladı.

