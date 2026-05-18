Fenerbahçe’de seçim mesaisi: Aziz Yıldırım’ın seçim ofisi açıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın seçim çalışmaları kapsamında kullanacağı seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kadıköy Caddebostan’da yer alan seçim ofisinin açılışına, Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Ankara’da bulunan başkan adayı Aziz Yıldırım ise açılış töreninde yer almadı.

Açılış kurdelesini kesen Mahmut Uslu, törende yaptığı konuşmada ilk kez bir seçim ofisi açtığını belirtti.

“Gidişatlarını durduracağız”

Galatasaray’ın üst üste 4 kez şampiyon olmasına dikkati çeken Uslu, sarı-lacivertli camiaya birlik çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız."