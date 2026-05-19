19 Mayıs 2026 Salı
13:27 Bahçeli: “Hasretini çektiğimiz o Türk gençliği işte karşımda, dimdik ayakta”
10:25 İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli gözaltında
23:11 Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
22:27 Üsküdar Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Mersin’de aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan, saklandığı bölgenin jandarma ekiplerince kuşatılmasının ardından intihar etti.

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıların ardından kaçan Metin Öztürk’ün otomobili gece saatlerinde Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.

Saldırganın Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığının belirlenmesi üzerine, bölge İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma özel harekat ekiplerince kuşatıldı. Helikopter ve insansız hava araçlarıyla desteklenen operasyonda Metin Öztürk’ün tabancasıyla intihar ettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Saldırgan, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi Arzu Özden’i silahla öldürdükten sonra Tarsus’taki farklı noktalarda saldırılarını sürdürmüştü. Olaylarda lokanta sahibi Sabri Pan, iş yeri çalışanı Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca ve tır şoförü Gökay Selfioğlu hayatını kaybetmiş, kaçış güzergahında 8 kişi yaralanmıştı.

Mersin Valiliği, saldırganın madde bağımlılığı nedeniyle birçok hastane kaydının ve çeşitli psikiyatrik tanılarının bulunduğunu açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 19 Mayıs mesajı
Devletin zirvesinden 19 Mayıs mesajları: “Türkiye Yüzyılı”, gençlik ve bağımsızlık vurgusu
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli gözaltında
Beşiktaş Belediyesine “rüşvet” operasyonu: 5 gözaltı
