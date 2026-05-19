Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıların ardından kaçan Metin Öztürk’ün otomobili gece saatlerinde Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.
Saldırganın Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığının belirlenmesi üzerine, bölge İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma özel harekat ekiplerince kuşatıldı. Helikopter ve insansız hava araçlarıyla desteklenen operasyonda Metin Öztürk’ün tabancasıyla intihar ettiği tespit edildi.
Olay yerindeki incelemeler sürüyor.
Saldırgan, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi Arzu Özden’i silahla öldürdükten sonra Tarsus’taki farklı noktalarda saldırılarını sürdürmüştü. Olaylarda lokanta sahibi Sabri Pan, iş yeri çalışanı Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca ve tır şoförü Gökay Selfioğlu hayatını kaybetmiş, kaçış güzergahında 8 kişi yaralanmıştı.
Mersin Valiliği, saldırganın madde bağımlılığı nedeniyle birçok hastane kaydının ve çeşitli psikiyatrik tanılarının bulunduğunu açıklamıştı.