19 Mayıs 2026 Salı
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençleri selamladı, şehitleri rahmetle andı ve gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı mesajında gençlere hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.”

Millî Mücadele’nin önemine dikkat çeken Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı:

“Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum.”

Mesajında şehit ve gazilere de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.”

