Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı mesajında gençlere hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.”

Millî Mücadele’nin önemine dikkat çeken Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı:

“Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum.”

Mesajında şehit ve gazilere de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.”