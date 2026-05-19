EFES-2026’da yerli savunma teknolojileri vitrine çıktı

Savunma sanayisinin önde gelen 55 firmasının yer aldığı sergide, Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN başta olmak üzere sektörün öncü şirketleri geliştirdikleri son teknolojileri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergide özellikle robot köpekler, her yaştan vatandaşın dikkatini çekti.

“Televizyonda göründüğünden çok daha farklı”

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Ahmet Canatan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişiminden gurur duyduğunu belirterek, “Birçok işletmenin istek ve arzu ile bu kutlu yolda rol almak istediklerini, bütün enerjilerini seve seve vermek istediklerini görüyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Bu çalışmaları canlı görmek, televizyonlarda görünenlerden çok daha farklı. Somut olarak görüyorsunuz, dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz.” dedi.

“Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var”

Sergilenen teknolojilerden etkilendiğini ifade eden Emine Demirel ise Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeye dikkat çekerek, “Dünyayı titretiyoruz. Korkuyorlar artık bizden. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye ve gençler var. Hepsi birbirinden değerli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız sonuna kadar. Böyle savunma sanayimiz, her şeyimiz çok güzel olsun.” ifadelerini kullandı.

Doğanbey Tatbikat Alanı’nda kurulan sergi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik kapasitesini ve yerli üretim gücünü ziyaretçilere yakından tanıtmayı sürdürüyor.